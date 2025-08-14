ua en ru
Трамп может не позвонить Зеленскому после встречи с Путиным: в каком случае

Вашингтон, Четверг 14 августа 2025 19:14
Трамп может не позвонить Зеленскому после встречи с Путиным: в каком случае
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может не созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CNN.

Трамп отметил, что если после встречи с Путиным будет прогресс, он планирует сразу позвонить Зеленскому, чтобы договориться с ним о трехстороннем саммите.

"Если встреча будет плохой, я никому не звоню. Я поеду домой. Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", - уточнил он.

План Трампа

Напомним, вчера, 13 августа, перед своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Президент Украины по итогам разговора рассказал, что американский лидер предложил ему созвониться после встречи с Путиным на Аляске. Они с Трампом, по словам Зеленского, хотят согласовать дальнейшие шаги.

Также Трамп обещал после разговора с Зеленским позвонить и европейским лидерам.

Президент США хочет во время встречи с Путиным договориться о трехстороннем саммите. Сейчас для этого рассматриваются три локации, в том числе Аляска.

