Трамп может не позвонить Зеленскому после встречи с Путиным: в каком случае
Президент США Дональд Трамп может не созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает РБК-Украина, заявление Трампа приводит CNN.
Трамп отметил, что если после встречи с Путиным будет прогресс, он планирует сразу позвонить Зеленскому, чтобы договориться с ним о трехстороннем саммите.
"Если встреча будет плохой, я никому не звоню. Я поеду домой. Но если встреча будет хорошей, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", - уточнил он.
План Трампа
Напомним, вчера, 13 августа, перед своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
Президент Украины по итогам разговора рассказал, что американский лидер предложил ему созвониться после встречи с Путиным на Аляске. Они с Трампом, по словам Зеленского, хотят согласовать дальнейшие шаги.
Также Трамп обещал после разговора с Зеленским позвонить и европейским лидерам.
Президент США хочет во время встречи с Путиным договориться о трехстороннем саммите. Сейчас для этого рассматриваются три локации, в том числе Аляска.