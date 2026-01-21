Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив про формування рамок майбутньої угоди щодо Гренландії та всього Арктичного регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social та CNBC.
Американський лідер назвав зустріч з генсеком НАТО "дуже продуктивною", і наголосив, що угода, в разі її реалізації, стане вигідною як для США, так і для всіх країн Альянсу.
Крім того, Трамп повідомив, що на тлі досягнутого розуміння ухвалив рішення не запроваджувати тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.
"Ведуться додаткові обговорення щодо "Золотого купола" Гренландії. Подальша інформація буде надана в міру просування обговорень", - зазначив він.
Трамп доручив ведення переговорів віцепрезидент Джей Ді Венсу, держсекретарю Марко Рубіо, спецпосланнику Стіву Віткоффу та іншим посадовцям за потреби. Всі вони, за словами лідера США, звітуватимуть безпосередньо йому.
В інтерв'ю CNBC Трамп на прохання надати детальнішу інформацію про пропозицію, відповів, що "це трохи складно" і пообіцяв зробити це пізніше.
Водночас він зазначив, що ця угода передбачає права на видобуток корисних копалин для США, а також запропоновану систему протиракетної оборони "Золотий купол".
"Вони будуть залучені до "Золотого купола" і до прав на видобуток корисних копалин, і ми теж", - сказав президент США.
Нагадаємо, Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США. За його словами, острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Трамп виступав за передання Гренландії під контроль Сполучених Штатів з метою розміщення там елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".
Крім того, з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.