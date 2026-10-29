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Трамп може відкласти постачання ракет Patriot в Україну до виборів в США, - Euronews

20:45 29.10.2026 Чт
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aimg Сергій Козачук
Трамп може відкласти постачання ракет Patriot в Україну до виборів в США, - Euronews Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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В НАТО побоюються, що США можуть затримати постачання ракет-перехоплювачів Patriot для України до проміжних виборів. Вашингтон розглядає військову допомогу як важелі впливу на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Як зазначає видання, Україна звернулася до міністра оборони США Піта Хегсета з проханням підписати угоду про постачання критично важливих систем ППО.

Проте ситуація залишається непередбачуваною, а союзники по НАТО сумніваються, що ракети надійдуть до проміжних виборів у США наступного тижня.

Джерела у Північноатлантичному альянсі зазначають, що президент США Дональд Трамп використовує військову підтримку та питання постачання перехоплювачів як важелі тиску на українську владу.

Зокрема, Вашингтон намагається змусити Київ припинити удари по російських нафтопереробних заводах та досягти поступок у мирних переговорах.

Ситуація з протиповітряною обороною в Україні ускладнюється інтенсивними російськими обстрілами.

За даними української сторони, лише за два тижні Росія випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та області.

При цьому американські виробничі потужності випускають близько 60-65 ракет Patriot на місяць.

Запаси також виснажуються через військовий конфлікт на Близькому Сході та війну проти Ірану, що створює глобальний дефіцит озброєння.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав європейських союзників самостійно передати наявні системи Patriot Україні.

Проте такі країни, як Греція та Іспанія, що мають менш досконалі системи PAC-2, поки не відгукнулися на цей заклик.

Тим часом Німеччина отримала ліцензію на виробництво ракет PAC-2, проте перші постачання очікуються не раніше кінця 2026 або початку 2027 року.

Водночас попередні плани щодо налагодження ліцензійного виробництва ракет Patriot в Україні наразі заблоковані.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив про інформацію від розвідки щодо підготовки Росії до нових балістичних ударів по Україні.

За його словами, країна гостро потребує додаткових сил та засобів для протиповітряної та протиракетної оборони.

Для протидії ворожій балістиці Київ веде активні перемовини з міжнародними партнерами.

Зокрема, Україна запланувала проведення переговорів зі США через затримку постачання ракет для Patriot та NASAMS, оскільки країна майже місяць очікує підпису глави Пентагону щодо цих поставок.

Крім того, для розв'язання питань оборони та завершення війни українська сторона очікує від Вашингтона узгодження дати тристоронньої зустрічі за участю США та РФ, яка може пройти в першій половині листопада.

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