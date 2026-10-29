Росія готує нові балістичні удари, - Зеленський

Росія готує нові балістичні удари по Україні, через що країні необхідні додаткові сили та засоби для збиття ворожих ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло", - зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що українська сторона вже очікує від міжнародних партнерів на відповідні рішення щодо посилення протиповітряної оборони.

Він також подякував всім, хто справді допомагає Україні.