Росія готує нові балістичні удари, - Зеленський
Росія готує нові балістичні удари по Україні, через що країні необхідні додаткові сили та засоби для збиття ворожих ракет.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"Зараз є інформація від розвідки про підготовку росіянами нових балістичних ударів. І потрібні сили, щоб збивати все це російське зло", - зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що українська сторона вже очікує від міжнародних партнерів на відповідні рішення щодо посилення протиповітряної оборони.
Він також подякував всім, хто справді допомагає Україні.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився щодо спроб Кремля заманити Володимира Зеленського до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, до подібних запрошень не варто ставитися серйозно.
Водночас Україна продовжує дипломатичну роботу з міжнародними партнерами задля досягнення справедливого миру.
Зокрема, раніше глава держави заявляв, що країна очікує від Сполучених Штатів узгодження точної дати тристоронньої зустрічі щодо закінчення війни.
Очікується, що мирні перемовини за участю партнерів можуть пройти на початку листопада.