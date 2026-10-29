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Трамп может отложить поставки ракет Patriot в Украину до выборов в США, - Euronews

20:45 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Трамп может отложить поставки ракет Patriot в Украину до выборов в США, - Euronews Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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В НАТО опасаются, что США могут задержать поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины до промежуточных выборов. Вашингтон рассматривает военную помощь как рычаги влияния на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как отмечает издание, Украина обратилась к министру обороны США Питу Хегсету с просьбой подписать соглашение о поставках критически важных систем ПВО.

Однако ситуация остается непредсказуемой, а союзники по НАТО сомневаются, что ракеты поступят на промежуточные выборы в США на следующей неделе.

Источники в Североатлантическом альянсе отмечают, что президент США Дональд Трамп использует военную поддержку и вопросы поставок перехватчиков как рычагов давления на украинские власти.

В частности, Вашингтон пытается заставить Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и добиться уступок в мирных переговорах.

Ситуация с противовоздушной обороной в Украине усугубляется интенсивными российскими обстрелами.

По данным украинской стороны, только через две недели Россия выпустила более 100 баллистических ракет по Киеву и области.

При этом американские производственные мощности выпускают около 60-65 ракет Patriot в месяц.

Запасы также истощаются из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и войны против Ирана, что создает глобальный дефицит вооружения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских союзников самостоятельно передать существующие системы Patriot Украине.

Однако такие страны как Греция и Испания, имеющие менее совершенные системы PAC-2, пока не откликнулись на этот призыв.

Между тем, Германия получила лицензию на производство ракет PAC-2, однако первые поставки ожидаются не ранее конца 2026 или начала 2027 года.

В то же время предварительные планы по налаживанию лицензионного производства ракет Patriot в Украине заблокированы.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил об информации от разведки по подготовке России к новым баллистическим ударам по Украине.

По его словам, страна остро нуждается в дополнительных силах и средствах для противовоздушной и противоракетной обороны.

Для противодействия враждебной баллистике Киев проводит активные переговоры с международными партнерами.

В частности, Украина запланировала проведение переговоров с США из-за задержки поставок ракет для Patriot и NASAMS, поскольку страна почти месяц ожидает подписи главы Пентагона по поставкам.

Кроме того, для разрешения вопросов обороны и завершения войны украинская сторона ожидает от Вашингтона согласования даты трехсторонней встречи с участием США и РФ, которая может пройти в первой половине ноября.

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