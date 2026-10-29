Трамп может отложить поставки ракет Patriot в Украину до выборов в США, - Euronews
В НАТО опасаются, что США могут задержать поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины до промежуточных выборов. Вашингтон рассматривает военную помощь как рычаги влияния на Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Как отмечает издание, Украина обратилась к министру обороны США Питу Хегсету с просьбой подписать соглашение о поставках критически важных систем ПВО.
Однако ситуация остается непредсказуемой, а союзники по НАТО сомневаются, что ракеты поступят на промежуточные выборы в США на следующей неделе.
Источники в Североатлантическом альянсе отмечают, что президент США Дональд Трамп использует военную поддержку и вопросы поставок перехватчиков как рычагов давления на украинские власти.
В частности, Вашингтон пытается заставить Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и добиться уступок в мирных переговорах.
Ситуация с противовоздушной обороной в Украине усугубляется интенсивными российскими обстрелами.
По данным украинской стороны, только через две недели Россия выпустила более 100 баллистических ракет по Киеву и области.
При этом американские производственные мощности выпускают около 60-65 ракет Patriot в месяц.
Запасы также истощаются из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и войны против Ирана, что создает глобальный дефицит вооружения.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских союзников самостоятельно передать существующие системы Patriot Украине.
Однако такие страны как Греция и Испания, имеющие менее совершенные системы PAC-2, пока не откликнулись на этот призыв.
Между тем, Германия получила лицензию на производство ракет PAC-2, однако первые поставки ожидаются не ранее конца 2026 или начала 2027 года.
В то же время предварительные планы по налаживанию лицензионного производства ракет Patriot в Украине заблокированы.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил об информации от разведки по подготовке России к новым баллистическим ударам по Украине.
По его словам, страна остро нуждается в дополнительных силах и средствах для противовоздушной и противоракетной обороны.
Для противодействия враждебной баллистике Киев проводит активные переговоры с международными партнерами.
В частности, Украина запланировала проведение переговоров с США из-за задержки поставок ракет для Patriot и NASAMS, поскольку страна почти месяц ожидает подписи главы Пентагона по поставкам.
Кроме того, для разрешения вопросов обороны и завершения войны украинская сторона ожидает от Вашингтона согласования даты трехсторонней встречи с участием США и РФ, которая может пройти в первой половине ноября.