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Зеленський: Україна проведе переговори зі США через затримку ракет для Patriot

14:24 26.10.2026 Пн
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський: Україна проведе переговори зі США через затримку ракет для Patriot Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Україна майже місяць очікує на підпис глави Пентагону Піта Гегсета щодо ракет для Patriot та NASAMS. Через це Київ проведе із Вашингтоном переговори з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про доповідь глав Міноборони та МЗС, а також головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації з постачанням перехоплювачів для ППО.

"Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3. Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для "петріотів" та "насамсів". Доручив ще раз проговорити це з американською стороною", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що продовжується розмова і з іншими країнами щодо ракет для української ППО.

Нагадаємо, адміністрація Трампа не схвалила передачу Україні протиракетних комплексів, необхідних для захисту від російських ракетних ударів. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для Patriot.

Зазначимо, начальник управління комунікацій Командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що запасів ракет для Patriot Україні могло б вистачити на кілька років, якби значну частину перехоплювачів не використали на Близькому Сході.

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