Трамп може скасувати ліміт на чисельність ЗСУ у мирному плані щодо України, - WP

За словами американських посадовців, близьких до переговорів, запропонований Трампом мирний план може зазнати змін, зокрема щодо обмеження чисельності української армії у 600 тисяч осіб. Розглядається також можливість постачання Україні ракет Tomahawk після укладення мирної угоди, щоб посилити стримування у післявоєнний період.

Один із ключових посадовців наголосив, що суверенітет України не може бути скомпрометований, оскільки це може спричинити серйозну кризу в Європі, порівнявши можливий колапс з розпадом Югославії у 1991 році.

Критики мирного плану Трампа вважають, що він може заохотити Москву та підірвати український суверенітет, хоча чиновники запевняють, що цього прагнуть уникнути.

При цьому посадовець підкреслив, що адміністрація США повністю зобов’язана продовжувати підтримку розвідки для України. План наразі є "амбіційним" і відкритий до переговорів.

Попри заяви Трампа про термін до Дня подяки, він спростував твердження, що 28 пунктів є остаточною пропозицією "все або нічого".

За словами американських чиновників, Україна нібито може розглядати компроміси щодо територій на Донеччині та обмеження чисельності армії в рамках можливого мирного плану.

Секретар РНБО Рустем Умєров на зустрічі у Флориді повідомив, що президент Володимир Зеленський може бути готовий до компромісу щодо обміну земель у Донецькій області на мирну угоду, чого вимагала Росія.

Крім того, за словами чиновників, Україна нібито може розглядати обмеження чисельності своєї армії до 600 тисяч осіб. Після хвилі протестів у п’ятницю один із посадовців уточнив, що це обмеження може бути підвищене або взагалі скасоване, оскільки воно на практиці не впливає на баланс особового складу, який і так вважається критично важливим для Росії.