Трамп может отменить лимит на численность ВСУ в мирном плане по Украине, - WP

Администрация президента США Дональда Трампа признала, что гарантии безопасности в мирном плане по Украине пока недостаточно прочные, и документ остается открытым для переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По словам американских чиновников, близких к переговорам, предложенный Трампом мирный план может претерпеть изменения, в частности относительно ограничения численности украинской армии в 600 тысяч человек. Рассматривается также возможность поставки Украине ракет Tomahawk после заключения мирного соглашения, чтобы усилить сдерживание в послевоенный период.
Один из ключевых чиновников подчеркнул, что суверенитет Украины не может быть скомпрометирован, поскольку это может вызвать серьезный кризис в Европе, сравнив возможный коллапс с распадом Югославии в 1991 году.
Критики мирного плана Трампа считают, что он может поощрить Москву и подорвать украинский суверенитет, хотя чиновники уверяют, что этого стремятся избежать.
При этом чиновник подчеркнул, что администрация США полностью обязана продолжать поддержку разведки для Украины. План пока является "амбициозным" и открыт к переговорам.
Несмотря на заявления Трампа о сроке до Дня благодарения, он опроверг утверждение, что 28 пунктов является окончательным предложением "все или ничего".
По словам американских чиновников, Украина якобы может рассматривать компромиссы по территориям в Донецкой области и ограничению численности армии в рамках возможного мирного плана.
Секретарь СНБО Рустем Умеров на встрече во Флориде сообщил, что президент Владимир Зеленский может быть готов к компромиссу по обмену земель в Донецкой области на мирное соглашение, чего требовала Россия.
Кроме того, по словам чиновников, Украина якобы может рассматривать ограничение численности своей армии до 600 тысяч человек. После волны протестов в пятницу один из чиновников уточнил, что это ограничение может быть повышено или вообще отменено, поскольку оно на практике не влияет на баланс личного состава, который и так считается критически важным для России.
На днях США обнародовали разработанный совместно с россиянами мирный план из 28 пунктов. Он предусматривает обмен оккупированных территорий востока и юга Украины на гарантии безопасности, а также сокращение ВСУ и отказ от НАТО.
Европа восприняла предложение негативно и готовит свой вариант. Трамп требует согласия от Киева до 27 ноября, угрожая ухудшением ситуации, хотя 22 ноября признал, что документ может меняться.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию тяжелой дилеммой между достоинством и поддержкой союзника, но пообещал отстаивать интересы Украины на встрече в Женеве 23 ноября.
По данным The Washington Post, руководство стран Европы подготовило альтернативный мирный проект. Согласно ему, Украина должна вернуть себе управление стратегическими объектами, а на деятельность ВСУ не будет накладываться никаких ограничений.