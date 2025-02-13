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Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня, - FT

Четвер 13 лютого 2025 17:52
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Трамп і Путін хочуть досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня, - FT Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін, імовірно, мають намір досягти припинення вогню між Україною і Росією до Великодня (20 квітня) або до 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, інформацію про плани Трампа і Путіна щодо припинення вогню до 20 квітня або 9 травня розкрили неназвані західні та українські чиновники.

"Путін захоче укласти (угоду - ред.) у такий знаменний день, як цей", - сказав FT український чиновник.

Журналісти зазначають, що прагнення Трампа швидко завершити війну РФ проти України "засліпило" Київ. Українські чиновники сподівалися, що зможуть переконати Трампа виробити спільну позицію щодо залучення Росії до переговорів, і пропонували доступ до рідкісноземельних металів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі FT заявив, що налагодити тісні стосунки з командою Трампа було "непросто", і визнав, що "знадобиться час", перш ніж вони зможуть побудувати такі самі стосунки, які були в них із представниками адміністрації Джо Байдена.

Але поки що, як уточнює видання, Україна і Європа побоюються, що США укладуть невигідну угоду з Росією.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, яка тривала майже півтори години.

Сторони, зокрема, обговорювали питання війни Росії проти України. За словами Трампа, Путін погодився з ним про необхідність "припинити мільйони смертей" через війну.

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