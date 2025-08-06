Трамп може покарати не тільки Індію: під загрозою й інші покупці нафти РФ

Президент США Дональд Трамп може поширити 25% мита проти Індії й на інші країни. Мова про покупців російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ американського лідера.

У таких випадках перераховані вище відомства можуть рекомендувати "розширення санкцій".

Згідно з указом Трампа про мита проти Індії, Держдепартамент США, Мінфін, Міністерство торгівлі та інші відомства можуть відстежувати ті країни, які купують нафту у Росії.

Мита проти Індії

Нагадаємо, останній тиждень президент США Дональд Трамп різко критикував Індію за її торгівлю з Росією, а також за "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торговельні бар'єри серед усіх країн".

Зокрема, як підкреслював американський лідер, Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. Це відбувається в той час, коли Росія не хоче припиняти вбивства в Україні.

На цьому тлі Трамп пригрозив запровадити суттєві мита проти Індії.

Уже сьогодні, 6 серпня, американський лідер підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.

До слова, раніше Трамп погрожував запровадити проти торговельних партнерів Росії 100% мита, якщо Москва не піде на перемир'я з Україною до 8 серпня.