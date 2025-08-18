ua en ru
Трамп про мирні переговори між Україною та РФ: перемир’я не потрібне

Понеділок 18 серпня 2025 21:01
Трамп про мирні переговори між Україною та РФ: перемир’я не потрібне Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Дональд Трамп не вважає необхідним оголошення перемир’я в Україні для просування мирних домовленостей. Він послався на "шість угод", які, за його словами, уклав цього року під час активних бойових дій.

Про це заявив американський президент під час зустрічі з Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на зустріч у Білому домі.

"Я не вважаю, що вам потрібне перемир’я. Якщо подивитися на шість угод, які я владнав цього року, - усі вони були під час війни. Я не робив жодних перемир’їв", - сказав Трамп.

Він зазначив, що пауза в бойових діях могла б "негайно зупинити вбивства", але підкреслив можливі ризики.

"Оголошуєте перемир’я - і вони відбудовуються, відбудовуються й відбудовуються. І, можливо, одна чи інша країна цього не захоче", - заявив президент США.

За словами Трампа, перемовини можна вести паралельно з бойовими діями.

"Ми можемо домовлятися про мирну угоду, поки вони воюють. Вони мають воювати. Я хотів би, щоб вони могли зупинитися. Я хочу, щоб вони зупинилися", - заявив він.

Американський лідер додав, що режим припинення вогню "стратегічно може бути невигідним для однієї чи іншої сторони" і підсумував: "Усі ці угоди я укладав навіть без згадки слова "перемир’я".

Підготовка до угоди про мир в Україні

16 серпня Трамп заявив європейським лідерам про готовність надати Україні гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Цей крок став помітним свідченням зміни його підходу до ролі Вашингтона у врегулюванні війни, розв’язаної Росією проти України.

Заява пролунала після переговорів Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, що відбулися у п’ятницю на військовій базі в Анкориджі, Аляска. Основна тема зустрічі - припинення російської агресії. Водночас як наголосив Трамп, досягти домовленостей про перемир’я тоді не вдалося.

Американський президент підкреслив, що подальший розвиток подій напряму залежатиме від рішень українського керівництва.

