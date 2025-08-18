Трамп о мирных переговорах между Украиной и РФ: перемирие не нужно

Президент США Дональд Трамп не считает необходимым объявление перемирия в Украине для продвижения мирных договоренностей. Он сослался на "шесть соглашений", которые, по его словам, заключил в этом году во время активных боевых действий.

Об этом заявил американский президент во время встречи с Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу в Белом доме.

"Я не считаю, что вам нужно перемирие. Если посмотреть на шесть соглашений, которые я заключил в этом году, - все они были во время войны. Я не делал никаких перемирий", - сказал Трамп.

Он отметил, что пауза в боевых действиях могла бы "немедленно остановить убийства", но подчеркнул возможные риски.

"Объявляете перемирие - и они отстраиваются, отстраиваются и отстраиваются. И, возможно, одна или другая страна этого не захочет", - заявил президент США.

По словам Трампа, переговоры можно вести параллельно с боевыми действиями.

"Мы можем договариваться о мирном соглашении, пока они воюют. Они должны воевать. Я хотел бы, чтобы они могли остановиться. Я хочу, чтобы они остановились", - заявил он.

Американский лидер добавил, что режим прекращения огня "стратегически может быть невыгодным для одной или другой стороны" и подытожил: "Все эти соглашения я заключал даже без упоминания слова "перемирие".