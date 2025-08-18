ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп о мирных переговорах между Украиной и РФ: перемирие не нужно

Понедельник 18 августа 2025 21:01
UA EN RU
Трамп о мирных переговорах между Украиной и РФ: перемирие не нужно Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Дональд Трамп не считает необходимым объявление перемирия в Украине для продвижения мирных договоренностей. Он сослался на "шесть соглашений", которые, по его словам, заключил в этом году во время активных боевых действий.

Об этом заявил американский президент во время встречи с Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу в Белом доме.

"Я не считаю, что вам нужно перемирие. Если посмотреть на шесть соглашений, которые я заключил в этом году, - все они были во время войны. Я не делал никаких перемирий", - сказал Трамп.

Он отметил, что пауза в боевых действиях могла бы "немедленно остановить убийства", но подчеркнул возможные риски.

"Объявляете перемирие - и они отстраиваются, отстраиваются и отстраиваются. И, возможно, одна или другая страна этого не захочет", - заявил президент США.

По словам Трампа, переговоры можно вести параллельно с боевыми действиями.

"Мы можем договариваться о мирном соглашении, пока они воюют. Они должны воевать. Я хотел бы, чтобы они могли остановиться. Я хочу, чтобы они остановились", - заявил он.

Американский лидер добавил, что режим прекращения огня "стратегически может быть невыгодным для одной или другой стороны" и подытожил: "Все эти соглашения я заключал даже без упоминания слова "перемирие".

Подготовка к соглашению о мире в Украине

16 августа Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Этот шаг стал заметным свидетельством изменения его подхода к роли Вашингтона в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.

Заявление прозвучало после переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу на военной базе в Анкоридже, Аляска. Основная тема встречи - прекращение российской агрессии. В то же время как отметил Трамп, достичь договоренностей о перемирии тогда не удалось.

Американский президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий напрямую будет зависеть от решений украинского руководства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Война России против Украины
Новости
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Трамп о трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным: зависит от сегодняшних переговоров
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия