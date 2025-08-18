Трамп о мирных переговорах между Украиной и РФ: перемирие не нужно
Президент США Дональд Трамп не считает необходимым объявление перемирия в Украине для продвижения мирных договоренностей. Он сослался на "шесть соглашений", которые, по его словам, заключил в этом году во время активных боевых действий.
Об этом заявил американский президент во время встречи с Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу в Белом доме.
"Я не считаю, что вам нужно перемирие. Если посмотреть на шесть соглашений, которые я заключил в этом году, - все они были во время войны. Я не делал никаких перемирий", - сказал Трамп.
Он отметил, что пауза в боевых действиях могла бы "немедленно остановить убийства", но подчеркнул возможные риски.
"Объявляете перемирие - и они отстраиваются, отстраиваются и отстраиваются. И, возможно, одна или другая страна этого не захочет", - заявил президент США.
По словам Трампа, переговоры можно вести параллельно с боевыми действиями.
"Мы можем договариваться о мирном соглашении, пока они воюют. Они должны воевать. Я хотел бы, чтобы они могли остановиться. Я хочу, чтобы они остановились", - заявил он.
Американский лидер добавил, что режим прекращения огня "стратегически может быть невыгодным для одной или другой стороны" и подытожил: "Все эти соглашения я заключал даже без упоминания слова "перемирие".
Подготовка к соглашению о мире в Украине
16 августа Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить Украине гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Этот шаг стал заметным свидетельством изменения его подхода к роли Вашингтона в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.
Заявление прозвучало после переговоров Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшихся в пятницу на военной базе в Анкоридже, Аляска. Основная тема встречи - прекращение российской агрессии. В то же время как отметил Трамп, достичь договоренностей о перемирии тогда не удалось.
Американский президент подчеркнул, что дальнейшее развитие событий напрямую будет зависеть от решений украинского руководства.