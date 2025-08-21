Трамп о мире в Украине: за две недели все станет ясно, иначе изменим тактику

Через две недели партнеры и союзники узнают, удастся ли достичь мира в Украине.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Шоу Тодда Старнса".

Отвечая на вопрос, удастся ли достичь мира в регионе, Трамп сказал: "Думаю, через две недели мы будем знать ответ - так или иначе". При этом он добавил, что если не удастся урегулировать войну России против Украины, то возможно, "придется искать другой подход". "Но скоро все станет понятно", - добавил американский лидер.