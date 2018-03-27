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Трамп и Меркель обсудили Россию, Китай и Северную Корею

НовостиПолитика    27.03.2018 - 21:01
Фото: Дональд Трамп и Ангела Меркель (flickr.com/whitehouse)
Фото: Дональд Трамп и Ангела Меркель (flickr.com/whitehouse)

Трамп и Меркель провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля, единство НАТО, Северную Корею и противодействие Китаю в области торговли. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить совместные действия между Соединенными Штатами и Германией с новым правительством", - сообщает Белый дом.

Кроме того, Трамп и Меркель позитивно охарактеризовали совместные действия союзников НАТО, государств-членов Европейского союза в части высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в ответ на использование Россией химического оружия.

Они обсудили совместные усилия, чтобы противостоять использованию интеллектуальной собственности, а также политику в области ввозных пошлин и кризис, связанный с Северной Кореей.

Напомним, Трамп также провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе телефонного разговора во вторник, 27 марта, они обсудили решительный ответ на применение Россией отравляющего вещества в Великобритании. 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Германия, Дональд Трамп, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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