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Трамп і Меркель обговорили Росію, Китай і Північну Корею

НовиниПолітика    27.03.2018 - 21:01
Фото: Дональд Трамп і Ангела Меркель (flickr.com/whitehouse)
Фото: Дональд Трамп і Ангела Меркель (flickr.com/whitehouse)

Трамп і Меркель провели телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, єдність НАТО, Північну Корею та протидію Китаю в галузі торгівлі. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити спільні дії між Сполученими Штатами та Німеччиною з новим урядом", - повідомляє Білий дім.

Крім того, Трамп і Меркель позитивно охарактеризували спільні дії союзників НАТО, держав-членів Європейського союзу в частині висилки російських дипломатів на знак солідарності з Британією у відповідь на використання Росією хімічної зброї.

Вони обговорили спільні зусилля, щоб протистояти використанню інтелектуальної власності, а також політику в області ввізних мит і кризу, пов'язану з Північною Кореєю.

Нагадаємо, Трамп також провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. В ході телефонної розмови у вівторок, 27 березня, вони обговорили рішучу відповідь на застосування Росією отруйної речовини у Британії.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Германия, Дональд Трамп, Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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