Трамп і Меркель обговорили Росію, Китай і Північну Корею

Трамп і Меркель провели телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, єдність НАТО, Північну Корею та протидію Китаю в галузі торгівлі. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

"Президент Дональд Трамп поговорив сьогодні з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб обговорити спільні дії між Сполученими Штатами та Німеччиною з новим урядом", - повідомляє Білий дім.

Крім того, Трамп і Меркель позитивно охарактеризували спільні дії союзників НАТО, держав-членів Європейського союзу в частині висилки російських дипломатів на знак солідарності з Британією у відповідь на використання Росією хімічної зброї.

Вони обговорили спільні зусилля, щоб протистояти використанню інтелектуальної власності, а також політику в області ввізних мит і кризу, пов'язану з Північною Кореєю.

Нагадаємо, Трамп також провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. В ході телефонної розмови у вівторок, 27 березня, вони обговорили рішучу відповідь на застосування Росією отруйної речовини у Британії.