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Интервью

Трамп и Макрон поддерживают высылку российских дипломатов

НовостиПолитика    27.03.2018 - 19:33
Фото: Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (flickr.com-thejointstaff)
Фото: Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (flickr.com-thejointstaff)

Президенты провели телефонный разговор

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора во вторник, 27 марта, обсудили решительный ответ на применение Россией отравляющего вещества в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера выразили поддержку решительной реакции Запада на проведенную Россией химическую атаку в Солсбери, в Великобритании, включая высылку множества сотрудников российской разведки по обе стороны Атлантики", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Трамп подчеркнул необходимость активизации взаимодействия с Турцией относительно общих стратегических вызовов в Сирии.

 "Лидеры также обсудили торговую практику между Соединенными Штатами и Европейским союзом и последующие шаги по противодействию нечестным методам ведения торговли со стороны Китая", - заявили в Белом доме.

Напомним, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 25 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 141 россиянина.

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Теги публикации: Франция, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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