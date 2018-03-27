Трамп и Макрон поддерживают высылку российских дипломатов

Президенты провели телефонный разговор

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора во вторник, 27 марта, обсудили решительный ответ на применение Россией отравляющего вещества в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера выразили поддержку решительной реакции Запада на проведенную Россией химическую атаку в Солсбери, в Великобритании, включая высылку множества сотрудников российской разведки по обе стороны Атлантики", - говорится в сообщении.

Со своей стороны Трамп подчеркнул необходимость активизации взаимодействия с Турцией относительно общих стратегических вызовов в Сирии.

"Лидеры также обсудили торговую практику между Соединенными Штатами и Европейским союзом и последующие шаги по противодействию нечестным методам ведения торговли со стороны Китая", - заявили в Белом доме.

Напомним, из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов. В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 25 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 141 россиянина.