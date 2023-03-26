Трамп марить про завершення війни в Україні за 24 години, якщо стане президентом США

Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін почав стягувати війська до кордонів Україні після його програшу на виборах. Він також звинуватив адміністрацію президента США Джо Байдена в тому, що вона не намагається вести переговори з диктатором.

Він заявив, що нібито може закінчити війну, розв'язану Росією, "дуже швидко", після того, як його оберуть президентом.

"Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко… У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я - єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось", - сказав Трамп.

До того ж, Трамп заявив, що після попередньої обіцянки закінчити війну його нібито почала більше переслідувати "глибинна держава". Зазначимо, що це конспірологічний термін, відповідно до якого в США нібито існує скоординована група, яка впливає на політику держави.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни.

Нещодавно Трамп порівняв розслідування проти нього з "жахами сталінської Росії".

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