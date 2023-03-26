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Трамп бредит о завершении войны в Украине через 24 часа, если станет президентом США

Фото: Дональд Трамп (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа на предвыборном митинге перед поклонниками в Техасе.

Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после его проигрыша на выборах. Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не пробует вести переговоры с диктатором.

Он заявил, что якобы может закончить войну, развязанную Россией, "очень быстро", после того, как его изберут президентом.

"Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", - сказал Трамп.

К тому же Трамп заявил, что после предыдущего обещания закончить войну его якобы начало больше преследовать "глубинное государство". Отметим, что это конспирологический термин, согласно которому в США якобы существует скоординированная группа, которая влияет на политику государства.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что позволил бы России забрать часть украинских территорий во избежание войны.

Недавно Трамп сравнил расследование против него с "ужасами сталинской России".

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна России против Украины