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Трамп порівняв розслідування проти нього з "жахами сталінської Росії"

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Вашингтон, Неділя 26 березня 2023 02:47
Трамп порівняв розслідування проти нього з "жахами сталінської Росії" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дональд Трамп на своєму першому передвиборчому мітингу в Уейко, штат Техас, порівняв розпочаті проти нього розслідування з "жахами сталінської Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Розслідування проти мене – це щось прямо із шоу жахів сталінської Росії. Із самого початку це було одне полювання на відьом і фальшиве розслідування одне за одним", - заявив Трамп.

Перший мітинг Трампа проходить в Вейко, оскільки місто відзначає 30-ту річницю рейду федеральних агентів на релігійну секту "Гілка Давидова", в результаті якого загинули 86 осіб, у тому числі чотири співробітники правоохоронних органів.

В електронному листі представник передвиборного штабу Трампа повідомив, що Вейко був обраний тому, що він розташований між кількома великими населеними пунктами і має інфраструктуру для проведення такого роду заходу.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що його нібито готувалися заарештувати 21 березня та закликав до протестів у цьому випадку.

Раніше ми писали, що Дональда Трампа звинуватили у тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав на загальну суму близько 291 тисяч доларів.

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Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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