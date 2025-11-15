Трамп має намір судитися з BBC попри вибачення компанії

Президент США Дональд Трамп судитиметься з BBC навіть попри те, що корпорація вибачилася за монтаж його виступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC і трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою журналісти знову порушили питання про скандал із BBC (ідеться про змонтований виступ Трампа, через що склалося враження, що він закликає захопити Конгрес США у 2021 році).
Зокрема, Трамп похвалив представника The Telegraph за викриття ситуації з документальним фільмом BBC, додавши, що журналісти газети зробили велику послугу.
"Ви зробили велику послугу багатьом країнам, багатьом хорошим людям... викривши, що таке фейкові новини. Те, що зробило BBC - ніхто б навіть не подумав, що таке можливо. Вони буквально змінили слова, що виходять із мого рота", - сказав президент США.
Після журналісти, які спілкувалися з Трампом, зазначили, що BBC днями вибачилося за помилку, але при цьому відмовилося виплачувати йому компенсацію. З цієї причини главу Білого запитали, чи достатньо вибачень, на що Трамп все одно заявив про намір судитися.
"Ми подамо на них до суду на суму від 1 до 5 млрд доларів, імовірно, наступного тижня... Думаю, мені доведеться (вжити юридичних дій - ред.). Якщо цього не зробити, то це не зупинить повторення з іншими людьми", - зазначив лідер США.
Нагадаємо, 9 листопада гендиректор BBC Тім Деві та гендиректор новин Дебора Тернесс пішли у відставку через скандал із підробкою промови президента США Дональда Трампа.
Згідно зі службовою запискою BBC, з якою ознайомилися The Telegraph, документальний фільм Panorama містив відредаговану промову Трампа, що ввело глядачів в оману. Компанія змонтувала дві частини промови президента, через що склалося враження, що він закликає захопити Конгрес США 2021 року.
Таким чином, 9 листопада Тім Деві пішов у відставку, визнавши, що телекомпанія припустилася помилок.
Уже 10 листопада Трамп пригрозив британському мовнику BBC позовом на 1 млрд доларів. Він звинуватив медіа у спробі втрутитися в торішні вибори.
Уже в четвер, 13 листопада, у BBC теж визнали, що редагування промови ненавмисно створило "помилкове враження", додавши, що її більше не транслюватимуть. Також корпорація вибачилася перед президентом, але заявила, що не виплачуватиме фінансової компенсації.