Трамп має намір масово помилувати своїх співробітників перед відходом із посади, - WSJ

За словами джерел, Трамп рік тому спілкувався з радниками в їдальні поруч з Овальним кабінетом і заявив, що проведе прес-конференцію, а також оголосить про масові помилування до того, як перестане бути президентом.

"Я помилую всіх, хто наблизився до Овального кабінету ближче ніж на 200 футів", - сказав президент на ще одній нещодавній зустрічі.

Як пояснили співрозмовники WSJ, Трамп уже неодноразово порушував питання про помилування під час розмов із помічниками Білого дому та іншими посадовцями.

Особливо це було тоді, коли співробітники натякали, що їм може загрожувати судове переслідування або розслідування з боку Конгресу у зв'язку з ухваленими рішеннями.

Як пише WSJ, Трамп відомий тим, що жартує на теми, які згодом серйозно порушує. Таким чином, часті згадки про це змусили деяких помічників повірити, що лідер США серйозно ставиться і до помилувань.

При цьому кілька помічників заявили, що Трамп так часто порушує питання про помилування, що деякі з його радників тепер сміються над цим.

Також колишні чиновники адміністрації розповіли, що Трамп розглядав помилування посадовців Білого дому після штурму Капітолія 6 січня 2021 року, наприкінці свого першого разу перебування при владі. Але зрештою він цього не зробив. Пізніше Трамп сказав своїм радникам, що йому варто було б видати помилування.

Водночас варто зазначити, що Трамп після повернення в Білий дім 2025 року оформив приблизно 1600 помилувань. Із них близько 1500 помилуваних обвинувачували у зв'язках із подіями 6 січня.

Крім того, видання навело як приклад ще одні обіцянки Трампа, зроблені під час першого терміну. Тоді в якийсь момент президентства він натякнув співробітникам імміграційної служби, що помилує їх, якщо вони дадуть вказівку прикордонникам фізично перешкоджати в'їзду мігрантів у країну. Однак колишні чиновники кажуть, що не вважали цю пропозицію серйозною.