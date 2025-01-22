Одна з засуджених за штурм Капітолію відмовилась від помилування Трампа

Американський президент Дональд Трамп помилував близько 1500 учасників бунту 6 січня. Однак одна з них відмовилася, назвавши це зневагою до верховенства права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Колишня прихильниця Дональда Трампа Памела Хемпхілл, яка була причетна до нападу на Капітолій США 6 січня, повідомила, що відмовляється від помилування президента, оскільки це було б "ляпасом верховенству права".

Хемпхілл була ув'язнена на 60 днів, пояснивши, що вона була частиною того, що вона зараз називає "культом MAGA".

"Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолію та нашій нації", - сказала вона.

Вона зазначила, що не хоче бути частиною спроб переписати історію подій 6 січня, які вона вважає повстанням, і визнала свою провину за участь у них.

Вона додала, що тоді не усвідомлювала, що була частиною "культу" і що Трамп є "небезпечним нарцисом", який оприлюднив "велику брехню про те, що вибори були вкрадені".

"Але коли ти належиш до культу MAGA, на тебе так сильно тиснуть і наполягають, щоб ти не слухав нікого, окрім Трампа. Згодом я зрозуміла, що все це - не що інше, як пропаганда і брехня, а сам Трамп - справді небезпечний нарцис", - зауважила вона.