Трамп намерен массово помиловать своих сотрудников перед уходом с поста, - WSJ

По словам источников, Трамп год назад общался с советниками в столовой рядом с Овальным кабинетом и заявил, что проведет пресс-конференцию, а также объявит о массовых помилованиях до того, как перестанет быть президентом.

"Я помилую всех, кто приблизился к Овальному кабинету ближе чем на 200 футов", - сказал президент на еще одной недавней встрече.

Как пояснили собеседники WSJ, Трамп уже неоднократно поднимал вопрос о помиловании во время разговоров с помощниками Белого дома и другими должностными лицами.

Особенно это было тогда, когда сотрудники намекали, что им может грозить судебное преследование или расследование со стороны Конгресса в связи с принятыми решениями.

Как пишет WSJ, Трамп известен тем, что шутит на темы, которые впоследствии серьезно поднимает. Таким образом, частые упоминания об этом заставили некоторых помощников поверить, что лидер США серьезно относится и к помилованиям.

При этом несколько помощников заявили, что Трамп так часто поднимает вопрос о помиловании, что некоторые из его советников теперь смеются над этим.

Также бывшие чиновники администрации рассказали, что Трамп рассматривал помилования должностных лиц Белого дома после штурма Капитолия 6 января 2021 года, в конце своего первого раза пребывания у власти. Но в конечном итоге он этого не сделал. Позже Трамп сказал своим советникам, что ему следовало бы выдать помилования.

При этом стоит отметить, что Трамп после возвращения в Белый дом в 2025 году оформил примерно 1600 помилований. Из них около 1500 помилованных обвинялись в связях с событиями 6 январе.

Кроме того, издание привело в пример еще одни обещания Трампа, сделанные во время первого срока. Тогда в какой-то момент президентства он намекнул сотрудникам иммиграционной службы, что помилует их, если они дадут указание пограничникам физически препятствовать въезду мигрантов в страну. Однако бывшие чиновники говорят, что не считали это предложение серьезным.