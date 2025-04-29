Трамп має чим тиснути на Росію, але є нюанс, - експерт

Погрози Трампа Росії

Нещодавно Трамп у своїй соціальній мережі Truth припустив, що російський диктатор Володимир Путін водить його за ніс та не бажає завершувати повномасштабну війну проти України. Зокрема він припустив, що з главою Кремля потрібно поводитися інакше, а саме - через санкції.

У тому ж числі голова Білого дому висловлював розчарування Росією через те, що вона вдалась до недавнього ракетного обстрілу проти Києва.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що Штати досі не запровадили проти Росії нові санкції через те, що це нібито може продовжити війну в Україні. Водночас зауважив, що поточний тиждень стане вирішальним щодо досягнення угоди про мир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.