Трамп имеет чем давить на Россию, но есть нюанс, - эксперт

Угрозы Трампа России

Недавно Трамп в своей социальной сети Truth предположил, что российский диктатор Владимир Путин водит его за нос и не желает завершать полномасштабную войну против Украины. В частности он предположил, что с главой Кремля нужно обращаться иначе, а именно - через санкции.

В том же числе глава Белого дома выражал разочарование Россией из-за того, что она прибегла к недавнему ракетному обстрелу против Киева.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, что Штаты до сих пор не ввели против России новые санкции из-за того, что это якобы может продолжить войну в Украине. В то же время отметил, что текущая неделя станет решающей для достижения соглашения о мире.

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