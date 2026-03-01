Трамп про ліквідацію чиновників в Ірані: 48 лідерів "пішли у відставку" одним махом

"Усе йде дуже швидко. Ніхто не може повірити в наші успіхи: 48 лідерів пішли у відставку одним махом (у деякому перекладі "усунені одним ударом"). І все йде дуже швидко", - сказав Трамп.

Крім того, в інтерв'ю CNBC News президент США сказав, що операція Вашингтона йде "дуже добре" і "з випередженням графіка".

"Це дуже жорстокий режим, один із найжорстокіших режимів в історії. Ми робимо свою роботу не тільки для себе, від і для всього світу, і все йде з випередженням графіка", - заявив глава держави.

Він додав, що якби США не розпочали операцію, то тоді Іран би мав ядерну зброю вже за два тижні, і США не змогли б досягти тих цілей, яких досягли зараз.

Коментуючи загрозу зростання цін на нафту, Трамп сказав, що його це не турбує і він просто робить те, що "правильно".