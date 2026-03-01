Трамп о ликвидации чиновников в Иране: 48 лидеров "ушли в отставку" одним махом

"Все идет очень быстро. Никто не может поверить в наши успехи: 48 лидеров ушли в отставку одним махом (в некотором переводе "устранены одним ударом"). И все идет очень быстро", - сказал Трамп.

Кроме того, в интервью CNBC News президент США сказал, что операция Вашингтона идет "очень хорошо" и "с опережением графика".

"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории. Мы делаем свою работу не только для себя, от и для всего мира, и все идет с опережением графика", - заявил глава государства.

Он добавил, что если бы США не начали операцию, то тогда Иран бы имел ядерное оружие уже через две недели и США не смогли б добиться тех целей, которых достигли сейчас.

Комментируя угрозу роста цен не нефть, Трамп сказал, что его это не беспокоит и он просто делает то, что "правильно".