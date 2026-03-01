Трамп о ликвидации чиновников в Иране: 48 лидеров "ушли в отставку" одним махом

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате удара по Ирану, Тегеран в один миг потерял сразу 48 чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ведущей Fox News Жаклин Хайнрих.
"Все идет очень быстро. Никто не может поверить в наши успехи: 48 лидеров ушли в отставку одним махом (в некотором переводе "устранены одним ударом"). И все идет очень быстро", - сказал Трамп.
Кроме того, в интервью CNBC News президент США сказал, что операция Вашингтона идет "очень хорошо" и "с опережением графика".
"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории. Мы делаем свою работу не только для себя, от и для всего мира, и все идет с опережением графика", - заявил глава государства.
Он добавил, что если бы США не начали операцию, то тогда Иран бы имел ядерное оружие уже через две недели и США не смогли б добиться тех целей, которых достигли сейчас.
Комментируя угрозу роста цен не нефть, Трамп сказал, что его это не беспокоит и он просто делает то, что "правильно".
Напомним, в субботу 28 февраля Израиль в координации с США вновь начали атаковать Иран.
Президент США Дональд Трамп обратившись к нации заявил, что Вашингтон начал военную кампанию для устранения угроз со стороны Ирана. Основная цель - защита американского народа и союзников.
Чуть позже в тот же день Трамп в интервью Axios пояснил, что причиной такого решения стал провал последних переговоров с Ираном по ядерной сделке, а также поведения Тегерана за последние десятилетия.
В ночь на 1 марта уже официально стало известно, что в результате ударов США и Израиля 28 февраля был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с этим страна срочно назначила нового верховного лидера. Помимо Хаменеи, погибли и ряд других высокопоставленных чиновников.
К слову, сегодня в комментарии The Atlantic Трамп сказал, что Иран предложил возобновить переговоры. По словам президента США, он согласен поговорить, но когда будет контакт, не уточнил.