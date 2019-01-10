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Трамп летить до стіни на кордоні з Мексикою

Новини » Політика    10.01.2019 - 18:48
Трамп летить до стіни на кордоні з Мексикою
Фото: Дональд Трамп (flick.com/gageskidmore)

У США третій тиждень триває "шатдаун"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп у четвер, 11 січня, вилітає у Техас - до стіни на кордоні з Мексикою, при цьому у Штатах триває третій тиждень "шатдауну". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twittter американського лідера.

Зазначимо, "шатдаун" виник через відмову Конгресу фінансувати виборчу обіцянку глави США щодо будівництва нової стіни.

Трамп летить до стіни на кордоні з Мексикою

"Готуюся відбути до великого штату Техас!" - написав глава США перед відправленням, додавши до повідомлення гасло своєї виборчої кампанії "Зробимо Америку великою знову".

Крім того, Трамп обурився, що американські ЗМІ пишуть про відсутність повної підтримки серед республіканців нової стіни на південному кордоні Штатів.

Трамп летить до стіни на кордоні з Мексикою

"Існує величезна єдність з республіканцями в Палаті представників та Сенаті - попри те, що ЗМІ "фейкових новин" працюють на повну потужність для того, щоб це виглядало інакше", - зазначив глава США.

Він відзначив, що опозиційна партія та демократи знають, що треба мати міцну безпеку на кордоні, але не хочуть "віддавати Трампу ще одну з безлічі перемог".

Нагадаємо, Трамп заявив, що його поїздка на Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у швейцарському Давосі може не відбутися, якщо його адміністрації та Конгресу не вдасться домовитися про відновлення фінансування уряду.

Як писало РБК-Україна раніше, 9 січня глава США не зміг домовитися з демократами про припинення "шатдауну". Переговори він назвав "марною тратою часу".

Додамо, президент США Дональд Трамп виступив з телезверненням до нації, спробувавши переконати американців у необхідності спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиМексикаДональд Трамп
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