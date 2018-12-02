Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в начале 2019 года

Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

В качестве места встречи рассматриваются три локации

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в январе или феврале 2019 года. Об этом президент США заявил журналистам после саммита G20, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщатся, что в качестве места встречи рассматриваются три локации.

Стороны вели переговоры о второй встрече после первой беспрецедентной встречи в Сингапуре в июне.

Как отмечается, после встречи Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином Белый дом заявил, что США и КНДР будут стремиться к тому, чтобы "видеть Корейский полуостров свободным от ядерного оружия".

Кроме того, в заявлении говорится, что Си Цзиньпин и Трамп не "согласны с тем, что в отношении КНДР достигнут значительный прогресс".

Напомним, в конце октября стало известно, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. Такое решение было принято администрацией Трампа. Отмечалось, что место еще не выбрано, но вероятная дата саммита - до 10 января следующего года.

Как писало РБК-Украина ранее, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что сам президент США в октябре заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс.