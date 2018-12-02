ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в начале 2019 года

Новости » Политика    02.12.2018 - 08:59
Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в начале 2019 года
Фото: Ким Чен Ын и Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

В качестве места встречи рассматриваются три локации

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в январе или феврале 2019 года. Об этом президент США заявил журналистам после саммита G20, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщатся, что в качестве места встречи рассматриваются три локации.

Стороны вели переговоры о второй встрече после первой беспрецедентной встречи в Сингапуре в июне.

Как отмечается, после встречи Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином Белый дом заявил, что США и КНДР будут стремиться к тому, чтобы "видеть Корейский полуостров свободным от ядерного оружия".

Кроме того, в заявлении говорится, что Си Цзиньпин и Трамп не "согласны с тем, что в отношении КНДР достигнут значительный прогресс".

Напомним, в конце октября стало известно, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. Такое решение было принято администрацией Трампа. Отмечалось, что место еще не выбрано, но вероятная дата саммита - до 10 января следующего года.

Как писало РБК-Украина ранее, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщалось, что сам президент США в октябре заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс. 

Трамп и Путин провели неформальную беседу в Буэнос-Айресе Встреча Трампа и Путина возможна только после возвращения моряков и судов, - Помпео
Новости Украины Дональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь