Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в начале 2019 года

В качестве места встречи рассматриваются три локации
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в январе или феврале 2019 года. Об этом президент США заявил журналистам после саммита G20, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщатся, что в качестве места встречи рассматриваются три локации.
Стороны вели переговоры о второй встрече после первой беспрецедентной встречи в Сингапуре в июне.
Как отмечается, после встречи Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином Белый дом заявил, что США и КНДР будут стремиться к тому, чтобы "видеть Корейский полуостров свободным от ядерного оружия".
Кроме того, в заявлении говорится, что Си Цзиньпин и Трамп не "согласны с тем, что в отношении КНДР достигнут значительный прогресс".
Напомним, в конце октября стало известно, что второй саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на январь 2019 года. Такое решение было принято администрацией Трампа. Отмечалось, что место еще не выбрано, но вероятная дата саммита - до 10 января следующего года.
Как писало РБК-Украина ранее, Ким Чен Ын заявил, что заинтересован в тесной работе с президентом США Дональдом Трампом.
Сообщалось, что сам президент США в октябре заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс.