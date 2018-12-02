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Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися на початку 2019 року

Новини » Політика    02.12.2018 - 08:59
Трамп і Кім Чен Ин можуть зустрітися на початку 2019 року
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

В якості місця зустрічі розглядаються три локації

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проведуть зустріч в січні або лютому 2019 року. Про це президент США заявив журналістам після саміту G20, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляться, що в якості місця зустрічі розглядаються три локації.

Сторони вели переговори про другу зустріч після першої безпрецедентної зустрічі в Сінгапурі в червні.

Як зазначається, після зустрічі Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном Білий дім заявив, що США і КНДР будуть прагнути до того, щоб "бачити Корейський півострів вільним від ядерної зброї".

Крім того, у заяві йдеться, що Сі Цзіньпін і Трамп не згодні з тим, що відносно КНДР досягнутий значний прогрес".

Нагадаємо, в кінці жовтня стало відомо, що другий саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина запланований на січень 2019 року. Таке рішення було прийнято адміністрацією Трампа. Зазначалося, що місце ще не вибрано, але імовірна дата саміту - до 10 січня наступного року.

Як писало РБК-Україна раніше, Кім Чен Ин заявив, що зацікавлений в тісній роботі з президентом США Дональдом Трампом.

Повідомлялося, що сам президент США в жовтні заявив, що його друга зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться після проміжних виборів у Конгрес.

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