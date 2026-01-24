Трамп кидає виклик Путіну, - NYT

Зміна зовнішньополітичного курсу Вашингтона створює для Кремля одночасно нові можливості та додаткові ризики, змінюючи баланс сил у геополітиці та змушуючи Москву адаптуватися до більш жорсткої та непередбачуваної гри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times .

Росія впродовж багатьох років нарощувала свій вплив, використовуючи військову, розвідувальну та дипломатичну міць для отримання геополітичних переваг.

Однак повернення Дональда Трампа до активної ролі в міжнародній політиці вносить корективи у звичну для Кремля стратегію.

Новий фактор у глобальній грі

Останніми днями в Москві з цікавістю спостерігали за діями президента США Дональда Трампа, який поставив під загрозу єдність НАТО резонансними заявами, зокрема довкола Гренландії.

Видання повідомляє, такий курс Вашингтона виглядає вигідним для Росії лише доти, доки інтереси сторін збігаються.

Можливості та загрози для Кремля

На думку аналітиків, меркантильний підхід США, що спирається на практично необмежені військові та економічні ресурси, створює для диктатора Володимира Путіна складну ситуацію.

"Цей момент сповнений як надій, так і небезпек для Путіна. Для нього це буде складно, як і для всіх інших", - сказала Фіона Гілл, яка раніше курирувала російський напрямок у Раді національної безпеки Білого дому.

Вона зазначила, що майже два десятиліття російський лідер прагнув послабити однополярну модель світу, але в умовах глобальної конкуренції без правил Сполучені Штати об'єктивно перевершують Росію за масштабом впливу.

"По суті, Сполучені Штати кажуть: "Ми з вами, і ми робитимемо те саме, що й ви". Це знаменує собою нову реальність для Путіна. Проблема для нього цілком може полягати в тому, що Трамп спробує його перевершити", - додала Гілл.

"Це свого роду заклик: "Будьте обережні зі своїми бажаннями".

Україна і розрив з Європою

Аналітики вважають, що Москва розраховує отримати вигоду з можливого потепління відносин зі США, не відмовляючись від своїх вимог щодо України.

При цьому напруженість між Вашингтоном і Європою сприймається в Кремлі як стратегічний плюс, хоча зберігається занепокоєння тим, як США застосовуватимуть свої сили в регіонах, що становлять інтерес для Росії.