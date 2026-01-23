Трамп зробив гучну заяву про заморожені активи РФ

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу Росії використати заморожені активи для оплати внеску за членство в Раді миру, зазначивши можливість позитивного результату такої угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN .

Трамп відгукнувся про плани російського лідера Володимира Путіна спрямувати до Ради миру кошти, заморожені у США, наголосивши, що якщо фінансування буде здійснено, це буде правильним кроком. Коментар прозвучав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Можливе використання заморожених активів

Журналісти запитали президента США про те, чи може Путін використовувати заморожені російські активи для оплати членського внеску. У відповідь Трамп підкреслив, що якщо кошти будуть використані, це буде "чудово".

"Він (Путін - ред.) збирається приєднатися до Ради миру і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, і, використовуючи свої гроші - я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші - це чудово", - зазначив президент.

Історія питання

Раніше російський лідер заявив, що РФ могла б спрямувати до Ради миру щодо Сектора Газа один мільярд доларів, використовуючи заморожені активи у США. Ініціатива викликала широкий суспільний резонанс, оскільки зачіпає питання міжнародного права і контролю за замороженими коштами.