ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп зробив гучну заяву про заморожені активи РФ

Швейцарія, Давос, П'ятниця 23 січня 2026 02:59
UA EN RU
Трамп зробив гучну заяву про заморожені активи РФ Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу Росії використати заморожені активи для оплати внеску за членство в Раді миру, зазначивши можливість позитивного результату такої угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.

Трамп відгукнувся про плани російського лідера Володимира Путіна спрямувати до Ради миру кошти, заморожені у США, наголосивши, що якщо фінансування буде здійснено, це буде правильним кроком. Коментар прозвучав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Можливе використання заморожених активів

Журналісти запитали президента США про те, чи може Путін використовувати заморожені російські активи для оплати членського внеску. У відповідь Трамп підкреслив, що якщо кошти будуть використані, це буде "чудово".

"Він (Путін - ред.) збирається приєднатися до Ради миру і зробить внесок у розмірі мільярда доларів, і, використовуючи свої гроші - я маю на увазі, якщо він використовує свої гроші - це чудово", - зазначив президент.

Історія питання

Раніше російський лідер заявив, що РФ могла б спрямувати до Ради миру щодо Сектора Газа один мільярд доларів, використовуючи заморожені активи у США. Ініціатива викликала широкий суспільний резонанс, оскільки зачіпає питання міжнародного права і контролю за замороженими коштами.

Нагадуємо, що США отримають дозвіл на розміщення елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол" на території Гренландії. Президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business наголосив, що переговори забезпечують Сполученим Штатам повний доступ до оборонної інфраструктури острова, при цьому сторони продовжують узгоджувати технічні деталі, а основні умови угоди вже визначено.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп у переговорах щодо майбутнього Гренландії не порушував питання про суверенітет острова. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що прориву в обговореннях було досягнуто без зачіпання цього питання, а увага учасників зосередилася на забезпеченні безпеки в Арктичному регіоні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів