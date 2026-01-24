Трамп бросает вызов Путину, — NYT
Смена внешнеполитического курса Вашингтона создает для Кремля одновременно новые возможности и дополнительные риски, меняя баланс сил геополитике и заставляя Москву адаптироваться к более жесткой и непредсказуемой игре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times.
Россия на протяжении многих лет наращивала свое влияние, используя военную, разведывательную и дипломатическую мощь для получения геополитических преимуществ.
Однако возвращение Дональда Трампа к активной роли в международной политике вносит коррективы в привычную для Кремля стратегию.
Новый фактор в глобальной игре
В последние дни в Москве с интересом наблюдали за действиями президента США Дональда Трампа, который поставил под угрозу единство НАТО резонансными заявлениями, в том числе вокруг Гренландии.
Издание сообщает, такой курс Вашингтона выглядит выгодным для России лишь до тех пор, пока интересы сторон совпадают.
Возможности и угрозы для Кремля
По мнению аналитиков, меркантильный подход США, опирающийся на практически неограниченные военные и экономические ресурсы, создает для диктатора Владимира Путина сложную ситуацию.
"Этот момент полон как надежд, так и опасностей для Путина. Для него это будет сложно, как и для всех остальных", — сказала Фиона Хилл, ранее курировавшая российское направление в Совете национальной безопасности Белого дома.
Она отметила, что почти два десятилетия российский лидер стремился ослабить однополярную модель мира, но в условиях глобальной конкуренции без правил Соединенные Штаты объективно превосходят Россию по масштабу влияния.
"По сути, Соединенные Штаты говорят: "Мы с вами, и мы будем делать то же самое, что и вы". Это знаменует собой новую реальность для Путина. Проблема для него вполне может заключаться в том, что Трамп попытается его превзойти", — добавила Хилл.
"Это своего рода призыв: "Будьте осторожны со своими желаниями".
Украина и разрыв с Европой
Аналитики считают, что Москва рассчитывает извлечь выгоду из возможного потепления отношений с США, не отказываясь от своих требований по Украине.
При этом напряженность между Вашингтоном и Европой воспринимается в Кремле как стратегический плюс, хотя сохраняется обеспокоенность тем, как США будут применять свои силы в регионах, представляющих интерес для России.
Напоминаем, что президент США Дональд Трамп отреагировал на предложение Москвы направить замороженные активы на оплату взноса за участие в Совете мира, допустив, что подобный вариант может иметь положительный результат.
Отметим, что президент США Дональд Трамп, по мнению украинской стороны, способен повлиять на завершение войны в Украине, поскольку ведет диалог с диктатором Владимиром Путиным с позиции равных, при том что потенциал Соединенных Штатов значительно превосходит возможности России.