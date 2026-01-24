Трамп бросает вызов Путину, — NYT

Смена внешнеполитического курса Вашингтона создает для Кремля одновременно новые возможности и дополнительные риски, меняя баланс сил геополитике и заставляя Москву адаптироваться к более жесткой и непредсказуемой игре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The New York Times .

Россия на протяжении многих лет наращивала свое влияние, используя военную, разведывательную и дипломатическую мощь для получения геополитических преимуществ.

Однако возвращение Дональда Трампа к активной роли в международной политике вносит коррективы в привычную для Кремля стратегию.

Новый фактор в глобальной игре

В последние дни в Москве с интересом наблюдали за действиями президента США Дональда Трампа, который поставил под угрозу единство НАТО резонансными заявлениями, в том числе вокруг Гренландии.

Издание сообщает, такой курс Вашингтона выглядит выгодным для России лишь до тех пор, пока интересы сторон совпадают.

Возможности и угрозы для Кремля

По мнению аналитиков, меркантильный подход США, опирающийся на практически неограниченные военные и экономические ресурсы, создает для диктатора Владимира Путина сложную ситуацию.

"Этот момент полон как надежд, так и опасностей для Путина. Для него это будет сложно, как и для всех остальных", — сказала Фиона Хилл, ранее курировавшая российское направление в Совете национальной безопасности Белого дома.

Она отметила, что почти два десятилетия российский лидер стремился ослабить однополярную модель мира, но в условиях глобальной конкуренции без правил Соединенные Штаты объективно превосходят Россию по масштабу влияния.

"По сути, Соединенные Штаты говорят: "Мы с вами, и мы будем делать то же самое, что и вы". Это знаменует собой новую реальность для Путина. Проблема для него вполне может заключаться в том, что Трамп попытается его превзойти", — добавила Хилл.

"Это своего рода призыв: "Будьте осторожны со своими желаниями".

Украина и разрыв с Европой

Аналитики считают, что Москва рассчитывает извлечь выгоду из возможного потепления отношений с США, не отказываясь от своих требований по Украине.

При этом напряженность между Вашингтоном и Европой воспринимается в Кремле как стратегический плюс, хотя сохраняется обеспокоенность тем, как США будут применять свои силы в регионах, представляющих интерес для России.