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Трамп каже, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в "певній формі"

Середа 26 лютого 2025 00:32
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Трамп каже, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в "певній формі" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Дональд Трамп вважає, що західні війська в рамках миротворчої місії будуть потрібні Україні в "певній формі".

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Відповідаючі на запитання журналістів про те, що в РФ висловилися проти розміщення миротворців із країн НАТО в Україні, американський лідер скаав, що "це не те, що говорили мені".

"Але миротворці в якомусь вигляді будуть потрібні, бо щось буде зроблено (щодо миротворців, - ред.), що задовольнить усі сторони", - зазначив Трамп

Говорячи загальніше про мирні переговори, президент США сказав, що миротворчі війська будуть потрібні Україні в "певній формі".

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