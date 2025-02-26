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Трамп говорит, что миротворческие войска будут нужны Украине в "определенной форме"

Среда 26 февраля 2025 00:32
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Трамп говорит, что миротворческие войска будут нужны Украине в "определенной форме" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Дональд Трамп считает, что западные войска в рамках миротворческой миссии будут нужны Украине в "определенной форме".

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что в РФ высказались против размещения миротворцев из стран НАТО в Украине, американский лидер сказал, что "это не то, что говорили мне".

"Но миротворцы в каком-то виде будут нужны, потому что что-то будет сделано (относительно миротворцев, - ред.), что удовлетворит все стороны", - отметил Трамп.

Говоря в целом о мирных переговорах, президент США сказал, что миротворческие войска будут нужны Украине в "определенной форме".

Вопрос о западных миротворцах в Украине

Ранее сообщалось, что 24 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не против возможной отправки европейских войск в Украину. Это возможно в рамках "мирного соглашения".

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. По данным западной прессы, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.

Добавим при этом, что по данным журналистов, европейских военных не хотят размещать непосредственно на линии фронта. Вместо этого их, вероятно, отправят в несколько городов на востоке и юге страны.

Как ожидалось, на этой неделе премьер Британии Кир Стармер должен посетить Вашингтон, чтобы показать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.

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