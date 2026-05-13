Трамп каже, що ядерні амбіції Ірану його хвилюють більше за фінансові труднощі американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що фінансові труднощі американців не є фактором у його прийнятті рішень, оскільки він прагне домовитися про припинення війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Єдине, що має значення, коли я говорю про Іран, це те, що вони не можуть мати ядерну зброю", – сказав Трамп перед тим, як залишити Білий дім і вирушити до Китаю .

Президент США також наголосив, що його мотивує протистояти Ірану ядерна програма, від якої ніяк не хоче відмовлятись Тегеран.

При цьому фінансове становище громадян США очільника Білого дому цікавить менше, аніж Іран.

"Я не думаю про фінансове становище американців. Я не думаю ні про кого. Я думаю про одне: ми не можемо дозволити Ірану мати ядерну зброю. От і все. Це єдине, що мене мотивує", - підсумував Трамп.

На прохання уточнити коментарі президента, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг сказав, що "кінцева відповідальність Трампа - це безпека американців".

"Іран не може мати ядерну зброю, і якщо не буде вжито заходів, у них вона з'явиться, що загрожує всім американцям", - сказав він..