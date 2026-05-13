ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп каже, що ядерні амбіції Ірану його хвилюють більше за фінансові труднощі американців

08:15 13.05.2026 Ср
2 хв
Президент США вкотре наголосив на важливості позбавлення Тегерану ядерної програми
aimg Юлія Маловічко
Трамп каже, що ядерні амбіції Ірану його хвилюють більше за фінансові труднощі американців Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що фінансові труднощі американців не є фактором у його прийнятті рішень, оскільки він прагне домовитися про припинення війни з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Пентагон недооцінив витрати на війну з Іраном: Reuters розкрило нові цифри

"Єдине, що має значення, коли я говорю про Іран, це те, що вони не можуть мати ядерну зброю", – сказав Трамп перед тим, як залишити Білий дім і вирушити до Китаю .

Президент США також наголосив, що його мотивує протистояти Ірану ядерна програма, від якої ніяк не хоче відмовлятись Тегеран.

При цьому фінансове становище громадян США очільника Білого дому цікавить менше, аніж Іран.

"Я не думаю про фінансове становище американців. Я не думаю ні про кого. Я думаю про одне: ми не можемо дозволити Ірану мати ядерну зброю. От і все. Це єдине, що мене мотивує", - підсумував Трамп.

На прохання уточнити коментарі президента, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг сказав, що "кінцева відповідальність Трампа - це безпека американців".

"Іран не може мати ядерну зброю, і якщо не буде вжито заходів, у них вона з'явиться, що загрожує всім американцям", - сказав він..

Як відомо, відмова Тегерану від ядерної програми, а також від вже досить збагаченого урану, є вимогою США номер один для укладення мирної угоди з Іраном. Однак режим ісламської держави ніяк не хоче відмовлятись від ядерних амбіцій, тому переговори досі тривають.

Слід зазначити, що Вашингтон розглядає також і варіант ескалації конфлікту, тим паче дії Тегерану в Ормузській протоці все більше провокують Вашингтон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Дональд Трамп
Новини
Трамп зробив несподівану заяву про Донбас
Трамп зробив несподівану заяву про Донбас
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес