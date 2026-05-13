Трамп говорит, что ядерные амбиции Ирана ему важнее, чем финансовые трудности американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что финансовые трудности американцев не являются фактором в его принятии решений, поскольку он стремится договориться о прекращении войны с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Единственное, что имеет значение, когда я говорю об Иране, это то, что они не могут иметь ядерное оружие", - сказал Трамп перед тем, как покинуть Белый дом и отправиться в Китай.

Президент США также отметил, что его мотивирует противостоять Ирану ядерная программа, от которой никак не хочет отказываться Тегеран.

При этом финансовое положение граждан США главу Белого дома интересует меньше, чем Иран.

"Я не думаю о финансовом положении американцев. Я не думаю ни о ком. Я думаю об одном: мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. Вот и все. Это единственное, что меня мотивирует", - подытожил Трамп.

По просьбе уточнить комментарии президента, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг сказал, что "конечная ответственность Трампа – это безопасность американцев".

"Иран не может иметь ядерное оружие, и если не будут приняты меры, у них оно появится, что угрожает всем американцам", - сказал он.