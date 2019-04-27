Трамп не исключает заключение нового торгового соглашения с Японией в мае

Фото: Дональд Трамп и Синдзо Абэ (AP)

Президент США провел переговоры с Синдзо Абэ в Белом доме

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме заявил, что не исключает заключения нового торгового соглашения между странами еще до его визита в Токио в мае. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я думаю, это может произойти очень скоро. Да, я думаю, что это может произойти достаточно быстро, возможно, до того, как я поеду туда, может быть, мы подпишем его там", - сказал Трамп.

В то же время, несмотря на прогресс в процессе заключения торгового соглашения, Трамп и Абэ дали понять, что некоторые разногласия остаются - в США недовольны высокими японскими тарифами на американскую сельхозпродукцию, а в Японии- американскими тарифами на японские автомобили.

Высокопоставленный представитель Японии сообщил агентству, что два лидера договорились тесно сотрудничать друг с другом и с Южной Кореей в денуклеаризации Северной Кореи и стремиться к "свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому" региону.

Трамп и Абэ также обсудили подготовку к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в конце июня в Осаке.

Сообщается, что переговоры Трампа и Абэ проходили в Овальном кабинете Белого дома.

В мае запланирован визит Дональда Трампа в Японию по случаю восшествия на престол наследного принца Нарухито.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал скорую встречу в Белом доме с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой, возможно, будет подписано соглашение о торговле между двумя крупнейшими мировыми экономиками.