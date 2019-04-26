Трамп анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Возможно, будет подписано торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп сообщил о скорой встрече в Белом доме с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сообщается, что в ходе этой встречи, возможно, будет подписано соглашение о торговле между двумя крупнейшими мировыми экономиками.

Во вторник в Белом доме сообщили, что министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер проведут на этой неделе дополнительные переговоры о прекращении американо-китайской торговой войны. 8 мая в Вашингтон с ответным визитом прибудет вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавляющий на китайскую делегацию.

Ранее президент Трамп говорил, что планирует подписать торговое соглашение во время саммита с Си Цзиньпином.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп считает, что новое торговое соглашение Соединенных Штатов с Китаем будет подписано до конца апреля.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продвигаются хорошо, а американская экономика в настоящий момент демонстрирует сильные показатели.