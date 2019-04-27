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Трамп не виключає укладення нової торговельної угоди з Японією в травні

Новини » Політика    27.04.2019 - 06:58
Трамп не виключає укладення нової торговельної угоди з Японією в травні
Фото: Дональд Трамп і Сіндзо Абе (AP)

Президент США провів переговори з Сіндзо Абе в Білому домі

Президент США Дональд Трамп за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Білому домі заявив, що не виключає укладення нової торгової угоди між країнами ще до його візиту в Токіо в травні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я думаю, це може відбутися дуже скоро. Так, я думаю, що це може відбутися досить швидко, можливо, до того, як я поїду туди, може бути, ми підпишемо її там", - сказав Трамп.

Водночас, незважаючи на прогрес у процесі укладення торгової угоди, Трамп і Абе дали зрозуміти, що деякі розбіжності залишаються - у США незадоволені високими японськими митами на американську сільгосппродукцію, а в Японії - американськими митами на японські автомобілі.

Високопоставлений представник Японії повідомив агентству, що два лідери домовилися тісно співпрацювати один з одним і з Південною Кореєю у денуклеаризації Північної Кореї і прагнути до "вільного і відкритого Індо-Тихоокеанської" регіону.

Трамп і Абе також обговорили підготовку до саміту "Великої двадцятки", який відбудеться наприкінці червня в Осаці.

Повідомляється, що переговори Трампа і Абе проходили в Овальному кабінеті Білого дому.

У травні заплановано візит Дональда Трампа в Японію з нагоди сходження на престол наслідного принца Нарухіто.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував швидку зустріч у Білому домі з головою КНР Сі Цзіньпіном, під час якої, можливо, буде підписано угоду про торгівлю між двома найбільшими світовими економіками.

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