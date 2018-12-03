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Трамп не исключает переговоры с Си Цзиньпинем и Путиным о прекращении гонки вооружений

Новости » Политика    03.12.2018 - 15:47
Трамп не исключает переговоры с Си Цзиньпинем и Путиным о прекращении гонки вооружений
Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

По словам Трампа, в этом году США потратили на вооружение 716 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп не исключает в будущем переговоры с главами Китая и Российской Федерации Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным о прекращении гонки вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Трамп не исключает переговоры с Си Цзиньпинем и Путиным о прекращении гонки вооружений

По его словам, в этом году Штаты потратили на вооружение 716 миллиардов долларов.

"Я уверен, что в будущем президент Си и я вместе с президентом России Путиным начнем переговоры о значительном сокращении гонки вооружений, которая стала крупной и неконтролируемой. В этом году США потратили 716 миллиардов долларов. Безумие!" – подчеркнул глава США.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп провел "неформальную беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако подробности встречи и переговоров пресс-секретарь Белого дома не озвучила.

Как писало РБК-Украина, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина возможна только после возвращения моряков и судов. Помпео рассказал, что президент США решил, что будет правильно сказать россиянам сначала вернуть моряков и украинскую технику, потому что "люди должны вернуться к своим семьям".

Подчеркнем также, 2 декабря США и Китай договорились не вводить новые пошлины с 1 января.

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Новости Украины Владимир ПутинСи ЦзиньпиньДональд ТрампОтвод вооружения
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