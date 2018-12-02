Встреча Трампа и Путина возможна только после возвращения моряков и судов, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Трамп заявил, что сначала необходимо вернуть технику и моряков, потому что "люди должны вернуться к своим семьям"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным возможна только после возвращения захваченных моряков и украинских кораблей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Помпео рассказал, что президент США решил, что будет правильно сказать россиянам сначала вернуть моряков и украинскую технику, потому что "люди должны вернуться к своим семьям".

"Президент хотел направить четкое, однозначное сообщение о том, что мы считаем такое поведение неприемлемым, поэтому мы отменили встречу", - заявил Помпео.

Также он рассказал, что президент США пытается найти способы для движений с РФ вперед, однако ситуация испортилась в тот период, когда они могли начать дискуссию для достижения определенного прогресса.

Напомним, в Кремле заявили, что США предложили России продолжить контакты. По словам помощника президента РФ Ушакова, было предложено с обеих сторон продолжить контакты.