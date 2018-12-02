Трамп и Путин провели неформальную беседу в Буэнос-Айресе

Фото: Путин и Трамп на саммите G20 в Гамбурге (kremlin.ru)

Беседа состоялась во время обеденной программы

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп провел "неформальную беседу" с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Сандерс рассказала, что беседа состоялась во время обеденной программы на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.

"Это характерно для многосторонних событий, президент Трамп и первая леди имели ряд неформальных бесед с мировыми лидерами на обеде вчера вечером, включая президента Путина", - сообщила Сандерс.

Подробностей встречи и переговоров пресс-секретарь Белого дома не назвала.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита. В частности, в декларации из 31 пункта лидеры G20 подтвердили готовность добиваться устойчивого роста экономики, договорились о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) и борьбы с терроризмом в интернете.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина возможна только после возвращения моряков и судов. Помпео рассказал, что президент США решил, что будет правильно сказать россиянам сначала вернуть моряков и украинскую технику, потому что "люди должны вернуться к своим семьям"