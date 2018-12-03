Трамп не виключає переговори з Сі Цзіньпіном і Путіним про припинення гонки озброєнь

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

За словами Трампа, в цьому році США витратили на озброєння 716 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп не виключає у майбутньому переговори з главами Китаю та Російської Федерації Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним про припинення гонки озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

За його словами, в цьому році Штати витратили на озброєння 716 мільярдів доларів.

"Я впевнений, що в майбутньому президент Сі і я разом з президентом Росії Путіним почнемо переговори про значне скорочення гонки озброєнь, яка стала великою і неконтрольованою. Цього року США витратили 716 мільярдів доларів. Божевілля!" - підкреслив глава США.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп провів "неформальну бесіду" з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак подробиці зустрічі та переговорів прес-секретар Білого дому не озвучила.

Як писало РБК-Україна, держсекретар США Майк Помпео заявив, що зустріч Трампа і Путіна можлива тільки після повернення моряків і суден. Помпео розповів, що президент США вирішив, що буде правильно сказати росіянам спочатку повернути моряків і українську техніку, тому що "люди повинні повернутися до своїх родин".

Підкреслимо також, 2 грудня США і Китай домовилися не вводити нові мита з 1 січня.