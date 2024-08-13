Трамп в інтерв'ю Маску пригадав, як радив Путіну не вторгатися в Україну

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розповів про свою минулу бесіду з російським диктатором Володимиром Путіним, та як радив відмовитися від планів вторгення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа на X (Twitter) американському мільярдеру й власнику соцмережі Ілону Маску.
Екс-президент США повторив свої тези, що нібито якби він був головою держави то РФ не стала б розпочинати широкомасштабну військову агресію проти України.
А у тому, що Росія влаштувала повномасштабне вторгення в Україну 24 лютого 2022 року, Трамп звинуватив чинного американського президента Джо Байдена.
В цьому контексті кандидат в президенти висловився про свої відносини з російським диктатором, та заявив, що "дуже добре ладнав" із Путіним, і що очільник Кремля начебто його поважав.
"Ми б говорили про Україну - це була зіниця його ока. Але я йому сказав - не роби цього", - стверджує Трамп, говорячи про повномасштабне вторгення.
Він додав, що заявив тоді Путіну: "Ти не можеш цього зробити, Володимире. Він сказав "ніяк", а я сказав "як".
Також кандидат в президенти США розповів Маску, що окрім того, що "добре" знає Путіна, він "розбирається" й у відносинах із лідером КНДР Кім Чен Ином. Висловлюючись по обох диктаторів, Трамп назвав їх "розумними та злими".
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Путіним у разі своєї перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".
Перед тим Трамп без жодних уточнень розповідав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Він заявив, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ окупувала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не захопила.
Додамо, що Трамп вже не вперше звинувачує адміністрацію Байдена у тому, що вона начебто несе відповідальність за початок повномасштабної агресії РФ проти України.
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