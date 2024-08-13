Трамп в інтерв'ю Маску пригадав, як радив Путіну не вторгатися в Україну

Екс-президент США повторив свої тези, що нібито якби він був головою держави то РФ не стала б розпочинати широкомасштабну військову агресію проти України.

А у тому, що Росія влаштувала повномасштабне вторгення в Україну 24 лютого 2022 року, Трамп звинуватив чинного американського президента Джо Байдена.

В цьому контексті кандидат в президенти висловився про свої відносини з російським диктатором, та заявив, що "дуже добре ладнав" із Путіним, і що очільник Кремля начебто його поважав.

"Ми б говорили про Україну - це була зіниця його ока. Але я йому сказав - не роби цього", - стверджує Трамп, говорячи про повномасштабне вторгення.

Він додав, що заявив тоді Путіну: "Ти не можеш цього зробити, Володимире. Він сказав "ніяк", а я сказав "як".

Також кандидат в президенти США розповів Маску, що окрім того, що "добре" знає Путіна, він "розбирається" й у відносинах із лідером КНДР Кім Чен Ином. Висловлюючись по обох диктаторів, Трамп назвав їх "розумними та злими".

Заяви Трампа щодо України, РФ, миру та війни

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Путіним у разі своєї перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".

Перед тим Трамп без жодних уточнень розповідав, що може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком. Він заявив, що за Джорджа Буша Росія вторглася до Грузії, при владі Барака Обами РФ окупувала Крим, а за нинішньої адміністрації США Росія хоче забрати всю Україну. Трамп додав, що коли він був у Білому домі, Росія нічого не захопила.

Додамо, що Трамп вже не вперше звинувачує адміністрацію Байдена у тому, що вона начебто несе відповідальність за початок повномасштабної агресії РФ проти України.