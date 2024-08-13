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Трамп в интервью Маску вспомнил, как советовал Путину не вторгаться в Украину

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал о своей прошлой беседе с российским диктатором Владимиром Путиным, и как советовал отказаться от планов вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа на X (Twitter) американскому миллиардеру и владельцу соцсети Илону Маску.

Экс-президент США повторил свои тезисы, что якобы если бы он был главой государства, то РФ не стала бы начинать широкомасштабную военную агрессию против Украины.

А в том, что Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена.

В этом контексте кандидат в президенты высказался о своих отношениях с российским диктатором, и заявил, что "очень хорошо ладил" с Путиным, и что глава Кремля будто бы его уважал.

"Мы бы говорили об Украине - это была зеница его ока. Но я ему сказал - не делай этого", - утверждает Трамп, говоря о полномасштабном вторжении.

Он добавил, что заявил тогда Путину: "Ты не можешь этого сделать, Владимир. Он сказал "никак", а я сказал "как".

Также кандидат в президенты США рассказал Маску, что кроме того, что "хорошо" знает Путина, он "разбирается" и в отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Высказываясь об обоих диктаторах, Трамп назвал их "умными и злыми".

Заявления Трампа об Украине, РФ, мире и войне

Напомним, ранее Дональд Трамп заявлял, что планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Путиным в случае своей победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".

Перед этим он без никаких уточнений рассказывал, что может остановить любую войну телефонным звонком. Он заявил, что при Джордже Буше Россия вторглась в Грузию, у власти Барака Обамы РФ оккупировала Крым, а при нынешней администрации США Россия хочет забрать всю Украину. Трамп добавил, что когда он находился в Белом доме, Россия ничего не захватила.

Добавим, что Трамп уже не в первый раз обвиняет администрацию Байдена в том, что она якобы несет ответственность за начало полномасштабной агрессии РФ против Украины.

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Владимир ПутинДональд ТрампИлон МаскВторжение России в Украину