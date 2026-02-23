ua en ru
Трамп ігнорує рішення Верховного суду щодо мит, - The Guardian

Понеділок 23 лютого 2026 02:39
Трамп ігнорує рішення Верховного суду щодо мит, - The Guardian Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Верховний суд США визнав більшу частину тарифів, запроваджених адміністрацією президента Дональда Трампа - незаконними. Однак влада має намір продовжувати торговельну політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Суд скасував ключові тарифи, але політика залишиться

Суд у п'ятницю постановив, що Трамп перевищив повноваження, застосувавши положення про надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) для введення широких мит на імпорт - таку практику суд визнав неконституційною.

Однак президент США вже анонсував новий глобальний тариф у 15 % на імпорт, спираючись на інший закон - Торговий акт 1974 року.

Представник торгового представництва США Джеймісон Грір наголосив, що офіційна політика щодо тарифів не змінилася, незважаючи на рішення суду, і адміністрація не планує відмовлятися від чинних тарифних угод із приблизно 20 країнами, включно з Великою Британією, ЄС, Японією та Швейцарією.

Грір також зазначив, що адміністрація не буде запитувати схвалення Конгресу для нових тарифів, якщо в цьому не буде нагальної потреби, але продовжить орієнтуватися на поточну торговельну стратегію.

Реакція і критика

Рішення суду викликало різку реакцію в політичних колах. Лідер меншості в Сенаті США сенатор Чак Шумер охарактеризував його як перемогу для американських споживачів і малого бізнесу та закликав адміністрацію припинити торговельну війну.

Міжнародні партнери США також висловили стурбованість. Австралійський міністр торгівлі заявив, що його країна вивчить усі варіанти для захисту інтересів бізнесу проти нових мит, а в Євросоюзі обговорюють можливе припинення ратифікації торговельної угоди зі США до прояснення довгострокових зобов'язань Вашингтона.

Що це означає для глобальної торгівлі

Експерти зазначають, що хоча багато ключових тарифів скасовано, Білий дім націлений зберегти заходи протекціонізму під іншими юридичними механізмами. Нові тарифи в 15 % вже оголошені, а переговори з основними торговельними партнерами тривають в умовах невизначеності.

Бізнес-спільнота США та зарубіжні компанії вимагають повернути кошти, зібрані за скасованими тарифами, що може призвести до тривалих судових позовів і додаткової нестабільності на ринках.

Нагадаємо, Трамп після рішення Верховного суду про скасування запроваджених ним тарифів заявив, що піднімає всі вже чинні тарифи до 15%.

Верховний суд США визнав незаконними масштабні мита, запроваджені президентом Дональдом Трампом проти більшості країн світу.

