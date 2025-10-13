ua en ru
Головна » Новини » Політика

У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 14:31
UA EN RU
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українська делегація, очолювана прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, вже прямує до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

За його словами, тиждень буде насиченим, а попереду - багато важливої роботи. Серед головних тем візиту: посилення протиповітряної оборони та ударних спроможностей України, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на Росію.

"Кінцева мета незмінна - досягнення сталого та справедливого миру для України шляхом примусу Росії до завершення війни", - наголосив Єрмак.

Візит делегації України до США

Раніше посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що у Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація.

Раніше візит делегації до США анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, серед ключових тем: ППО, енергетика, санкційні кроки, а також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися.

"Ми вдячні США і президенту (Дональду – ред.) Трампу. Співробітництво з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу (Андрієм – ред.) Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики (Владиславом – ред.) Власюком буде на початку наступного тижня в США", - зазначив Зеленський.

Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Юлія Свириденко Війна в Україні
У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США
