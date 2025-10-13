У Зеленського озвучили головну мету візиту української делегації до США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram.

"Кінцева мета незмінна - досягнення сталого та справедливого миру для України шляхом примусу Росії до завершення війни", - наголосив Єрмак.

За його словами, тиждень буде насиченим, а попереду - багато важливої роботи. Серед головних тем візиту: посилення протиповітряної оборони та ударних спроможностей України, зміцнення енергетичної стійкості напередодні зими, а також посилення санкційного тиску на Росію.

Візит делегації України до США

Раніше посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що у Вашингтоні сьогодні починається щорічний фінансовий тиждень МВФ та Світового банку, у якому візьме участь українська делегація.

Раніше візит делегації до США анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, серед ключових тем: ППО, енергетика, санкційні кроки, а також переговорний трек. Питання заморожених активів з США також буде обговорюватися.

"Ми вдячні США і президенту (Дональду – ред.) Трампу. Співробітництво з США продовжується. Команда на чолі з премʼєр-міністром Свириденко, разом з головою Офісу (Андрієм – ред.) Єрмаком і моїм уповноваженим із санкційної політики (Владиславом – ред.) Власюком буде на початку наступного тижня в США", - зазначив Зеленський.