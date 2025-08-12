UA

Трамп і Венс у середу проведуть онлайн-зустріч з Зеленським, - ABC News

Архівне фото: Зеленський, Трамп та Джей ді Венс (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський в середу зустрінеться в режимі онлайн з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За даними видання, на онлайн-зустрічі також будуть присутні європейські союзники.

Зустріч Трампа та Путіна

Вже цієї п'ятниці, 15 серпня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона відбудеться у місті Анкоридж, що на Алясці.

За словами Трампа, він планує обговорити врегулювання війни Росії проти України. А також хоче закликати Путіна припинити бойові дії.

Окрім цього Трамп розраховує домовитися з диктатором про обмін територіями між Україною та Росією. Однак Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоду щодо України, оскільки це мають зробити Київ і Москва.

На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 серпня, наголосив, що Україна не віддаватиме Росії Донбас.

Детально про те, коли Трамп зустрічався з Путіним і про що говорили - читайте у матеріалі РБК-Україна.

