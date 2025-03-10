Трамп і Стармер обговорили Україну напередодні перемовин у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели телефонну розмову у понеділок, 10 березня. Обговорили Україну і завтрашні переговори американської й української делегацій у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.
Трамп і Стармер розмовляли телефоном 20 хвилин, повідомили на Даунінг-стріт. За словами речника прем'єр-міністра, під час розмови Стармер висловив сподівання, що обмін розвідувальною інформацією між США та Україною буде відновлено якомога швидше після зустрічі у Саудівській Аравії.
"Прем'єр-міністр висловив сподівання, що переговори принесуть позитивний результат, який дозволить відновити допомогу США та обмін розвідданими", - заявив представник Стармера.
Лідери США та Британії також торкнулися у розмові економічної угоди, яку раніше обговорювали в Білому домі, та відзначили прогрес у переговорах щодо неї. Обидва погодилися підтримувати зв'язок.
Окрім того, речник прем'єра повідомив, що британські чиновники контактували з українськими колегами на тлі нових масштабних російських атак на Україну.
Нагадаємо, завтра у Саудівській Аравії мають відбутись переговори між українською та американською делегаціями.
Повідомлялося, що з боку США участь у переговорах візьмуть спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.
Українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.
Президент Володимир Зеленський перед переговорами наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".
Своєю чергою, держсекретар Рубіо висловив сподівання на успішну зустріч представників двох делегацій. За його словами, Сполучені Штати сподіваються на конструктивні переговори, які дозволять визначити позицію України.
"Важливо чітко визначити наміри України щодо мирного врегулювання, а також підтвердити, що Україна готова йти на складні рішення, так само як і росіяни", - підкреслив держсекретар США.
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